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Новости 12:35

"Яблоко" просит Плугина проверить сведения о недопуске адвокатов к задержанным на акциях

фото ЗакС политика "Яблоко" просит Плугина проверить сведения о недопуске адвокатов к задержанным на акциях

Глава фракции "Яблоко" в петербургском Заксобрании Александр Шишлов направил обращение на имя начальника регионального ГУ МВД Романа Плугина с просьбой изучить факты нарушения конституционного права на допуск адвокатов к задержанным на весенних пацифистских акциях.

Некоторое время назад правоохранители прислали "яблочникам" ответы на их прежние обращения, в которых сообщалось, что после проведённой внутриведомственной проверки какие-либо нарушения выявлены не были: полицейские, по их собственному заявлению, всегда пускали защитников к задержанным. К слову сам Плугин, выступая с отчётом в ЗакСе, подтверждал факты недопуска адвокатов в отделы полиции, объясняя их "кутерьмой", которая возникает, когда поступает слишком много задержанных.

"В повторном обращении в ГУ МВД руководитель фракции "Яблоко" отмечает, что полученные ответы не только прямо противоречат многочисленным сообщениям СМИ и правозащитных организаций, но и решениям судов (в частности Калининского и Василеостровского районных судов), которые возвращали и прекращали дела против задержанных по причине недопуска к ним адвокатов в отделах полиции", - пишет пресс-служба фракции "Яблоко".

Добавим, в марте петербургские "яблочники" призывали градоначальника Александра Беглова вернуть гражданам право на мирные акции.


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