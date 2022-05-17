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Новости 16:51

Апелляцию на арест Скочиленко закрыли от слушателей

фото ЗакС политика Апелляцию на арест Скочиленко закрыли от слушателей

Заседание Горсуда Петербурга по оспариванию меры пресечения художнице Александре Скочиленко, находящейся под арестом по обвинению в распространении "фейков" про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), решили провести за закрытыми дверями, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Слушателям объявили, что они могут присутствовать только на оглашении решения судьи. Поддержать Скочиленко пришли порядка 150 человек. Большинство из них остались в коридоре ждать окончания заседания. Обвиняемая участвует в нем по видеосвязи.

Отметим, что решение о ее аресте также принималось на заседании, закрытом от слушателей и прессы.

Напомним, Скочиленко обвиняют в замене ценников в супермаркете на замаскированные под них листовки с пацифистскими высказываниями о событиях в Мариуполе. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Активистка признает, что меняла ценники, но не считает, что нарушила закон.


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