Апелляцию на арест Скочиленко закрыли от слушателей

Заседание Горсуда Петербурга по оспариванию меры пресечения художнице Александре Скочиленко, находящейся под арестом по обвинению в распространении "фейков" про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), решили провести за закрытыми дверями, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Слушателям объявили, что они могут присутствовать только на оглашении решения судьи. Поддержать Скочиленко пришли порядка 150 человек. Большинство из них остались в коридоре ждать окончания заседания. Обвиняемая участвует в нем по видеосвязи.

Отметим, что решение о ее аресте также принималось на заседании, закрытом от слушателей и прессы.

Напомним, Скочиленко обвиняют в замене ценников в супермаркете на замаскированные под них листовки с пацифистскими высказываниями о событиях в Мариуполе. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Активистка признает, что меняла ценники, но не считает, что нарушила закон.