Депутаты пошли по Неве

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Сразу после пленарного заседания Законодательного собрания Петербурга 17 мая члены парламентской комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры отправились на выездное заседание. Сегодня оно проходило в необычном формате - на борту прогулочного теплохода. Повестка встречи касалась актуальных проблем водного транспорта. Среди докладчиков были сотрудники профильных комитетов Смольного, а также представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко. Последнего, показалось, меньше всего в этот день беспокоили проблемы речного флота.

Главные спикеры встречи заняли места за большим столом: депутат Алексей Цивилев, Константин Сухенко, председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков с заместителем Алексеем Львовым, глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев и директор ГКУ "Агентство внешнего транспорта" Александра Бахмутская. Сидячих мест хватило не всем. Из-за барной стойки и большого белого рояля внутри было достаточно тесно.

Решение провести заседание в подобном формате приняли для полного погружения в тему. Константин Сухенко, выступая перед собравшимися, напомнил, что раньше депутаты ЗакСа, прежде чем принять какое-либо решение, отправлялись на объект, судьба которого напрямую зависела от обсуждаемого законопроекта. Прогулочный пароход начал свой путь у Смольнинской набережной, с пристани у здания Арбитражного суда.

Из депутатов ЗакСа в прогулке по Неве приняли участие Алексей Цивилев, возглавляющий соответствующую комиссию, Александр Кущак, Александр Ходосок, Вячеслав Бороденчик и Алексей Далматов, который иногда отвлекался от выступлений, фотографируя пейзажи Невы на свой смартфон. Член комиссии ЗакСа по транспорту, единственный владелец яхты среди депутатов, Дмитрий Павлов за борту замечен не был.

Заседание в непривычном формате привлекло депутатов и из других комиссий. Среди них Наталия Астахова, Алексей Макаров, Михаил Амосов, Павел Иткин, Андрей Малков и Дмитрий Панов.

В повестке заседания было пять пунктов: о нынешнем состоянии отрасли, о необходимости гармонизации законодательства в сфере использования водных объектов и городских набережных, о поддержке малого и среднего бизнеса в затронутых сферах, о внесении изменений в КоАП Петербурга в части ответственности за использование городских причалов без договоров, а также об изменениях в Кодекс внутреннего водного транспорта для оперативного перекрытия участков рек для проведения массовых мероприятий.

Директор ГКУ "АВТ" Александр Бахмутская рассказала о нынешнем состоянии речного флота Петербурга. По ее словам, сейчас в городе есть 347 единиц флота, оказывающих транспортные услуги с лицензией: скоростные суда на подводных крыльях, двухпалубные суда, однопалубные суда и 147 маломерных судов. Кроме них на учете состоит более 46 тысяч маломерных судов для личного пользования.

Глава комитета по развитию туризма Корнеев рассказал о нынешних проблемах туристического рынка. Среди них председатель комитета выделил сокращение иностранных гостей. По его словам, в предыдущие годы посетить Петербург мешала пандемия коронавируса. Сейчас, по мнению чиновника, иностранцам мешает приехать логистические проблемы, связанные с санкциями. К заслугам города Корнеев причислил постоянное совершенствование отрасли. Предприниматели разрабатывают новые маршруты, появляются новые суда. Кроме того, он отметил, что в Москве аналогичная сфера туризма значительно отстает.

Представитель Беглова Константин Сухенко во время встречи большую часть времени выступал в качестве слушателя. Периодически он очень долго моргал. В некоторые моменты могло показаться, что Сухенко и вовсе задремал. Однако, время от времени, он живо включался в беседу и выглядел полным энтузиазма. "Речную" встречу депутатов и чиновников из Смольного сложно назвать полной дискуссий. Похожую позицию выразил единоросс Александр Ходосок.

- Я бы, наверное, не называл наше мероприятие сегодняшнее комиссией. Назвал бы такой… Прогулочной экскурсией по каналам и рекам, в результате которой мы узнали, что нам надо развивать наш речной туризм и все, что с этим связано. За это отдельное спасибо, - подытожил Ходосок.

Каких-либо конкретных вопросов к докладчикам не было. Разве что на общие темы. Например, лидер фракции ЛДПР в парламенте Павел Иткин поинтересовался, ведется ли в городе работа над развитием судостроительства, чтобы появлялись рабочие места и деньги оставались в Петербурге. Глава комтранса Поляков ответил, что работа в этом направлении ведется.

Примерно через полтора часа официальная часть выездного заседания подошла к концу. Часть присутствующих отправилась на вторую палубу, продолжив в менее формальной обстановке. Журналистов туда приглашать не стали.







Константин Леньков