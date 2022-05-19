Из-за незаконных свалок прокуратура подала иск к чиновникам Невского района

После жалоб экоактивистов из движения "Зеленый фронт", как сообщают его представители, природоохранная прокуратура Петербурга обратилась в Невский районный суд. В исковом заявлении силовики требуют от чиновников районной администрации ликвидировать несколько несанкционированных свалок.

Имеются в виду свалки на Народной улице, улице Подвойского и улице Крыленко. При этом прокуратура в своем иске указывает, что борьба со свалкой по адресу Народная улица, 102 ведется как минимум с 2018 года. В документе говорится и о том, что часть мусорных завалов расположена на земле, находящейся в собственности города.

Напомним, активисты "Зеленого фронта", проинспектировав правобережную часть Невского района в апреле, обнаружили, что за зиму вблизи жилых кварталов образовались новые и новые залежи отходов.

фото: Зеленый фронт