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Новости 17:39

Задолженность россиян по ЖКХ достигла 1,5 триллионов рублей

фото ЗакС политика Задолженность россиян по ЖКХ достигла 1,5 триллионов рублей

Общая задолженность потребителей за услуги жилищно-коммунального хозяйства составила по итога 2021 года почти 1,5 триллиона рублей, рассказал 19 мая глава Минстроя Ирек Файзуллин. Заявление прозвучало в ходе заседания правительства.

"Долги за ресурсы и услуги ЖКХ со стороны предприятий, организаций и населения за 2021 год составили почти 1,5 триллиона рублей", — цитирует слова Файзуллина ТАСС.

Кроме того, глава Минстроя указал, что задолженность предприятий ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями достигла 208,9 миллиарда рублей. Общий уровень оплаты счетов за коммунальные ресурсы составил 93,76 %, уточнил министр.

Также Файзуллин рассказал о том, что в текущем отопительном сезоне произошло 49 тысяч происшествий, при этом аварий случилось девять тысяч. "Из них восемь тысяч аварий пришлось на объекты водо- и теплоснабжения. Основная причина — износ сетей", — приводит слова министра РИА "Новости".

Ранее Минстрой опубликовал список самых комфортных городов России. В категории малых городов победил город Кудрово в Ленобласти.

Фото: pixabay


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