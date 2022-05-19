Миллионные субсидии на КВН и патриотизм

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Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями раздал субсидии на 124,63 млн рублей. Ведомство снова вернулось к выделению денег на игры КВН, а также не обделило благотворителей и организаторов патриотических и спортивных мероприятий.

Двойные субсидии и КВН

Два раза в год комитет по молодежной политике выбирает организации, которые получают субсидии на реализацию своих проектов. Получатели первого транша 2022 года уже определены.

Самую большую сумму получила АНО "Аналитический центр молодежи и студенчества" - 9,98 млн рублей на реализацию двух проектов. На программу поддержки креативной молодежи центру выделили 4,98 млн рублей, а на коворкинг "ПРОСТО.PRODUCTION" - 5 млн рублей. На сайте последнего указано, что "Просто" - проект комитета по молодежной политике.

В прошлом году "Аналитический центр молодежи и студенчества" тоже получил 5 млн на этот коворкинг. И еще столько же организации выдали на филиал пространства "Просто". Тогда проект работал только в Петроградском районе, сейчас отделения есть в Василеостровском, Калининском и Московском районах. Последние два места открыли по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова, сообщила в конце 2021 года пресс-служба городской администрации.

В 2022 году комитет по молодежной политике тоже выделил 5 млн рублей на открытие филиала "Просто", но уже другой организации - Фонду поддержки и реализации социально-значимых проектов и программ "Достойный гражданин". ЗАКС.Ру не удалось найти информации о новом филиале пространства на его сайте и в аккаунте в социальной сети "ВКонтакте", зато там есть сообщение о переезде и расширении прежнего коворкинга в Петроградском районе.

На второй строчке в рейтинге по объему полученных субсидий стоит АНО "Молодежное творческое объединение "Невская лига", которому выделили 7,9 млн рублей на игры Центральной лиги МС КВН "Нева" в Петербурге в 2022 году. Комитет по молодежной политике решил выдать организации 3,8 млн рублей на отборочный этап сезона и 4,11 млн рублей на итоговые игры.

Помимо этого, ведомство намерено раздать деньги на КВН еще четырем организациям. В частности, на тот же отборочный фестиваль Центральной лиги МС КВН "Нева" 2,39 млн рублей должен получить "Центр содействия социальным и образовательным программам "Перспектива".

"Гаудеамус" получит 1,96 млн рублей на 20 сезон Официальной лиги "Балтика", "Студенческий клуб Санкт-Петербурга" - 1,99 млн рублей на программу создания и развития команд Клуба веселых и находчивых. Еще 1,8 млн рублей комитет решил дать АНО поддержки студентов и молодежи "Лифт" на участие команды "Поэтессы" в сезоне игр 2022 года. Эта команда в 2022 году прошла в Высшую лигу КВН.

Дорогу патриотизму

Третье место по размеру полученных субсидий у РОО "Центр содействия социально-культурному, творческому и спортивно-оздоровительному развитию "Нестор". Организации решили направить четыре выплаты на общую сумму в 7,85 млн рублей. Эти деньги "Нестору" выдали на молодежную акцию памяти "900 дней и ночей" (663 тысячи рублей), на бал Победы "Весна 45-го года" (1 млн рублей), на информационное обеспечение реализации государственной молодежной политики в Петербурге (4,59 млн рублей) и на фестиваль о будущем "Представь" (1,59 млн рублей).

В своей группе "ВКонтакте" организация отчиталась о проведении бала Победы, но почему-то указала, что он проходил 9 мая 2019 года. Аналогичные фотографии и отчет о мероприятии опубликовали и другие организации, правда уточнив, что прошло оно в 2022 году. Про акцию "900 дней и ночей", прошедшую в январе, "Нестор" уже рассказал без опечаток, указав 2022 год. А вот про фестиваль "Представь" ЗАКС.Ру не удалось найти информации в группе организации.

Комитет по молодежной политике в 2022 году не поскупился на субсидии для патриотических мероприятий. Четвертое место в рейтинге по объему полученных денег занимает движение "За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи "Волонтерская рота боевого братства". Ему комитет решил выдать 6,2 млн рублей. Большую часть этих денег - 4,7 млн рублей - организация должна потратить на "Школу Патриотизма".

Движение, судя по записям в ее группе "ВКонтакте", участвует в множестве мероприятий. Например, активисты "Волонтерской роты" были в шествии "Бессмертного полка", собирают гуманитарную помощь жителям ЛДНР, а также вместе с МГЕР провели акцию у закрытого консульства Латвии в Петербурге. Там волонтеры и активисты поставили баннер с изображением советских памятников и возложили к нему цветы, после решения городской думы Риги начать подготовку к демонтажу памятника советским воинам в местном парке Победы.

ЗАКС.Ру не удалось найти информации о проектах, на которые организация получила субсидии. Руководитель петербургского отделения "Волонтерской роты" Григорий Малышев не ответил на сообщение корреспондентки издания.

Другой организации с похожим названием и посылом - "Волонтеры Победы" - комитет решил направить 1 млн рублей в виде субсидии на проект "Связь поколений". На сайте волонтеров сказано, что в рамках программы они помогают ветеранам в домашних делах и проводят благотворительную акцию:

"Волонтёры помогают ветеранам с уборкой, ремонтом, ходят в магазин, общаются с ними, собирают на видео их воспоминания. Добровольцы направления "Связь поколений" проводят Всероссийскую акцию "Красная гвоздика" совместно с Благотворительным фондом "Память Поколений", помогая не только словом, но и реальным делом. Все вырученные с акции средства направляются на высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам".

"Северо-Западный патриотический центр "Авангард" должен получить от комитета по молодежной политике 3,4 млн рублей на дом Юнармии в Петербурге и 2,65 млн рублей на курс армейской тактической стрельбы "Выстрел". Один из руководителей "Авангарда" Сергей Скориартов сообщил ЗАКС.Ру, что курс смогут пройти бесплатно школьники и студенты города.

Скориартов рассказал, что проект направлен на знакомство и создание условий для развития нового вида военно-прикладного спорта - армейского тактико-стрелкового многоборья. Что входит в этот вид спорта и как примерно он выглядит, Скориартов описал на своей странице "ВКонтакте" и прикрепил видео.

- Мы демонстрировали, что этот комплекс безопасен, что не надо никаких особых условий для его применения. То есть никаких огороженных территорий, как на полигонах с боевым оружием, - прокомментировал в разговоре с ЗАКС.Ру соруководитель "Авангарда" выложенные видеозаписи.

Он уточнил, что в спорте используется не боевое оружие, а специальное и безопасное. Сейчас готовится объезд районов по набору команд для тренировок, сказал Скориартов.

Потренироваться в обращении с оружием смогут и юные казаки. На их обряд посвящения, который намерен провести конгрессно-выставочный фонд "Северная пальмира", из бюджета выделили 872,5 тысячи рублей.

"Получившие статус Кандидата пройдут подготовительный однодневный сбор на казачьем Хуторе "Приморском". В рамках программы обучения юные "станичники" потренируются в стрельбе и единоборствах, улучшат навыки верховой езды, джигитовки, проверят свой уровень владения холодным клинковым оружием и пикой, а также получат советы Атамана", - рассказывается о предстоящем мероприятии на сайте фонда.

Одна субсидия досталась Северо-Западному отделению мотоклуба "Ночные волки". Комитет решил выдать им 306 тысяч рублей на образовательную патриотическую выставку "Война в лицах". В открытом доступе информации о выставке ЗАКС.Ру найти не удалось.

Благотворители и спорт

Традиционно комитет по молодежной политике получателями субсидий сделал организации, которые занимаются благотворительностью. Например, ведомство решило выделить фонду "Центр развития донорства костного мозга" 731 тысячу рублей на фотовыставку с портретами доноров.

Самую большую сумму среди благотворительных организаций должен получить "Национальный центр социальной помощи". Ему ведомство планирует направить три субсидии на общую сумму 5,13 млн рублей. Средства выделили на проекты "ДонорGo Comics" (1,36 млн рублей), "ДонорGo" (3 млн рублей) и "Экологичное донорство" (681,58 тысяч рублей).

Проект "ДонорGo" в Петербурге презентовали в октябре 2021 года. Он создан для привлечения к донорству крови в игровой форме людей от 16 лет.

"Игра "Путь донора" поможет освоить или повторить основные знания по донорству крови, AR-игры для социальных сетей в удобном формате расскажут о донорстве. Викторины помогут не только проверить знания о донорстве, но и повысить общую медицинскую грамотность. Также можно поиграть в настольную игру "Целители"", - сообщала пресс-служба администрации Петербурга.

На сайте проекта предлагается заполнить анкету - сообщить имя с местом учебы и возрастом и ответить на вопросы: сдавали ли человек уже кровь и какие игры предпочитает. Также "ДонорGo" знакомит с персонажами игр и рассказывает о донорстве.

Не забыли в комитете по молодежи и про спортивные мероприятия. Как и в 2021 году физкультурно-спортивной организации "РУССПОРТ" достались деньги на мультиспортивный фестиваль "БИГ ПИТЕР СПОРТ ШОУ". В 2022 году на это выдали 3 млн рублей, хотя годом ранее сумма была меньше - 2,5 млн рублей.

Второй год подряд комитет решает выдать деньги на проведение фестиваля "Богатырские забавы". В этот раз меньше: 2,26 млн рублей вместо 4,68 млн рублей. В 2021 году субсидию на фестиваль получил фонд содействия защите прав и законных интересов граждан и противодействию коррупции "Общественный контроль", а в 2022 году - АНО "Добростар".

Остались не у дел

В 2021 году одним из лидеров по сумме полученных субсидий был АНО "Первый центр повышения квалификации и профессиональной подготовки". Тогда комитет выделил организации две субсидии: 2,2 млн рублей на "Тактильный сад" и 1,15 млн рублей на "Другой взгляд". В 2022 году центр запрашивал деньги на три проекта, но средства не получил.

Не досталось субсидии и другому лидеру прошлого года - правозащитной организации "На коляске без барьеров". Как и в 2021 году организация хотела получить финансовую помощь для проведения международного благотворительного конкурса красоты и таланта "Невская краса".

Фонд управления целевым капиталом в сфере донорства костного мозга и лечения онкологических заболеваний "Страна помогает" тоже не получил денег на проект "Донорские уикенды". Хотя в 2021 году комитет по молодежной политике выдал организации три субсидии.

Аналогичная ситуация у Межрегионального Союза концертных деятелей. В 2021 году он получил от комитета 4,86 млн рублей на гала-концерт лауреатов открытого молодежного фестиваля патриотической песни "Россия молодая", а в 2022 году - на это же денег не дали.

Всего ведомство отказалось направлять бюджетные деньги на 98 проектов из 164, допущенных до конкурсного отбора. Среди них проект под названием "VZлёт" от АНО "ВКоманде", "БеZопасность в мегаполисе" от "Центра современного общения "Гнездо", "Пьяность: Пианино+Юность" от АНО "Маяк" и другие программы.

Однако, они еще могут получить средства от комитета по молодежной политике. Во второй половине года ведомство также выберет организации и проекты, на которые направит субсидии.

София Саттарова