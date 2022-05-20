Свыше 286 млн рублей детских пособий перечислили малоимущим семьям из Петербурга и Ленобласти

Начиная с 11 мая россиянам стали выплачивать новые пособия на детей от 8 до 17 лет: за это время семьи из Петербурга и Ленобласти совокупно получили более 286 млн рублей господдержки, следует из заявления регионального управления Пенсионного фонда России.

Ежемесячная выплата полагается малообеспеченным семьям с детьми, если ежемесячный доход на человека не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения по месту жительства, собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу и если заявитель и дети — граждане России, проживающие в стране.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что на выплаты в городе могут претендовать более 32 тысяч семей. "Софинансирование города составит 1 млрд 934 млн рублей. Эти деньги уже выделены из нашего бюджета", - отчитывался градоначальник.