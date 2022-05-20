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Новости 14:47

Линченко отметил большой дефицит социальных объектов в Петербурге

фото ЗакС политика Линченко отметил большой дефицит социальных объектов в Петербурге

В Смольном состоялось заседание Градостроительной комиссии Петербурга под руководством вице-губернатора Николая Линченко, уведомляет пресс-служба городской администрации.

В ходе встречи члены комиссии изучили пять обращений, которые поступили им от строительных компаний. В их числе были предложения от ООО "СЗ "УнистройРегион-1", ООО "Юнитис", АО "Блюхера 6", ООО "Специализированный застройщик "СИНЕРГИЯ- Проект", ООО "ТК Слава".

Изучив предложения застройщиков, комиссия решила поддержать два проекта, два отложить, а ещё один отклонить.

Подводя итоги заседания, Линченко отметил "большой дефицит социальных объектов" в Петербурге, подчеркнув при этом, что их количество постепенно возрастает.

"Градостроительная комиссия — одно из решений, способствующих реализации данной политики, принятой Санкт-Петербургом. Это абсолютно прозрачный инструмент для синхронизации жилой застройки и обеспечения ее необходимым количеством детских садов, школ и поликлиник", - представил свою позицию по вопросу вице-губернатор.


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