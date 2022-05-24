ФСИН сообщила о получении художницей Скочиленко безглютенового питания

Пресс-служба президентского Совета по правам человека опубликовала выдержки из письма, полученного от ФСИН и посвященного судьбе арестованной петербурженки Александры Скочиленко. Регулярного предоставления ей безглютенового питания, которое ей жизненно необходимо, добивался глава СПЧ Валерий Фадеев, и просьба, если верить полученному ответу, исполняется.

"Оформлено медицинское заключение о приеме в СИЗО-5 для Скочиленко А. Ю. посылок и передач с разрешенными продуктами питания, без ограничений, которые были ей переданы 26-27 апреля и 8 мая. Таким образом, Скочиленко А. Ю. имеет возможность соблюдать соответствующую диету в условиях СИЗО-5", - говорится в документе, пришедшем от ФСИН.

Там же указывается, что жалоб от художницы не поступало, а состояние ее здоровья, по последним данным, удовлетворительное.

Напомним, что молодую петербурженку преследуют по делу о распространении фейков об армии (207.3 УК), по которому ей грозит до десяти дет заключения. Преследование Скочиленко началось после доноса, написанного на нее посетительницей супермаркета, где художница оставляла наклейки с информацией о военной спецоперации на Украине. В СИЗО у арестантки обострились проблемы со здоровьем. Широкая огласка ее дела привела к тому, что условия ее предварительного заключения были улучшены.