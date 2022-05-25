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За решение не обсуждать критику закона о "фейках" проголосовали ЕР, ЛДПР и отдельные представители КПРФ

фото ЗакС политика За решение не обсуждать критику закона о "фейках" проголосовали ЕР, ЛДПР и отдельные представители КПРФ

Только два представителя фракции "Единая Россия" не стали голосовать за исключение из повестки заседания Заксобрания Петербурга 25 мая подготовленного "Яблоком" проекта заявления "о защите конституционных прав граждан на свободу информации". Документ критикует практику применения законов о фейках и дискредитации использования Вооруженных сил России.

Из данных поименного голосования (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) следует, что высказываться по этому вопросу не стали спикер ЗакСа Александр Бельский и его заместитель Николай Бондаренко, который на заседании отсутствовал.

Фракция ЛДПР в полном составе проголосовала за исключение вопроса. У КПРФ не голосовали Роман Кононенко, Ирина Иванова и Александр Рассудов. Депутаты Дмитрий Дмитриев, Борис Зверев и Вячеслав Бороденчик были за исключение. 

Предложение убрать вопрос из повестки поддержали Александр Новиков и Любовь Менделеева из "Справедливой России – За правду". Лидер фракции Марина Шишкина в момент голосования в зале заседания отсутствовала. Решил не голосовать также Михаил Амосов. Андрей Алескеров по данному вопросу воздержался.

Еще одним воздержавшимся оказался лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов. Двое его однопартийцев не голосовали. 

Кроме двух представителей "Яблока" против исключения проекта никто не проголосовал. 

В заявлении говорится, что законы о "фейках" и дискредитации армии фактически запрещают гражданам под угрозой административного или уголовного наказания распространять какую-либо информацию о происходящем во время "специальной военной операции на Украине", кроме официальной. Тем самым действуют ограничения конституционных прав граждан России, считают "яблочники".   

Напомним, по двум статьям менее чем за три месяца возбудили более 50 уголовных дел, в том числе в Петербурге. 


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