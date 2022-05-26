В Петербурге предложили создать "музей периода пандемии"

Отмена обязательного ношения масок в Петербурге навела лидера регионального отделения "Коммунистов России" Сергея Малинковича на мысль о том, что можно начать подводить итоги более чем двухлетнего периода пандемии коронавируса. Закрепить память о пандемии и сопутствующих ей явлениях он предлагает в виде создания мемориального учреждения, которое Малинкович считает разумным разместить в здании одного из закрывшихся зарубежных консульств.

"Рассказать о том, как жили петербуржцы 2 года в условиях разгула коронавируса. Маски, ограничения, героизм медиков, разъяснительная работа, плюсы и минусы удаленки и, главное, как ощущало население этот непростой период — свидетельства очевидцев, суровые постановления городского правительства, ухищрения бизнеса, чтобы не прекращать торговлю", - описал задачу коммунист.

Малинкович уверен, что подобные экспозиции могли бы привлечь и иностранцев. Тем временем, судя по официальной статистике, пандемия не закончилась и, более того, 26 мая в стране выросла суточная заболеваемость вирусом.