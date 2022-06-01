ЗакС и подрастающее поколение

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание на заседании 1 июня, как и в прошлые разы, успело рассмотреть всю повестку дня практически до обеда. Задержаться немного пришлось, ведь депутаты активно дискутировали о необходимости вводить резерв рабочих мест для выпускников вузов, писать на ценниках стоимость продукта за литр или килограмм и о новом сокращении полномочий муниципалитетов.

В самом начале заседания спикер Александр Бельский поблагодарил всех, кто поддержал благотворительную акцию "Белый цветок" и прикрепил к своей одежде бутон этого цвета. Он отметил, что участие в акции приняли депутаты разных фракций.

День "Белого цветка" - это день по борьбе с туберкулезом. В честь этой акции в коридоре Мариинского дворца организовали фотовыставку, рассказывающую об истории этого дня.

"Благотворительная акция "Белый цветок" рассказывает о ребятах, столкнувшихся с этой бедой. Знаю, что в нашем городе много бизнесменов, для которых добро, сочувствие и милосердие – не пустые слова. В Международный День защиты детей хочу попросить не оставаться равнодушными и проявить внимание к детям, которые нуждаются в нашей с вами поддержке,"- процитировала Бельского пресс-служба ЗакСа.

После благодарности Бельского перешли к рассмотрению вопросов. Дискуссию депутаты начали, когда лидер фракции ЛДПР Павел Иткин представил им свой законопроект о расширении перечня людей, для которых резервируются рабочие места. Сейчас в таком списке 8 категорий граждан, в том числе люди 18-20 лет, которые не менее года назад получили среднее профессиональное образование. Иткин предложил по аналогии с ними добавить в перечень и людей 18-25 лет, которые менее года назад получили высшее образование.

Депутат от "Единой России" Алексей Макаров поинтересовался у лидера ЛДПР в парламенте, будет ли увеличено количество всех квот. Иткин ответил отрицательно, тогда Макаров спросил, не приведет ли тогда изменение закона к тому, что потеряется его изначальная цель.

- Изначально мы предоставляли квоту для рабочей молодежи. Молодой человек оканчивал ПТУ и получал рабочее место. Сейчас мы эту квоту расширяем, грубо говоря, для инженеров, которые выходят из вузов, - сказал единоросс.

Иткин на это сказал, что сейчас эффективность программы не очень высокая и корректировки как раз помогут это изменить. В этом случае выпускникам вузов могут не подойти вакансии работодателей, которые были нацелены на окончивших ссузы, отметил беспартийный депутат Михаил Амосов:

- Люди, которые имеют высшее образование, имеют других потенциальных работодателей, а мы оставляем тех же самых.

В крупных компаниях много разных вакансий, заявил Иткин. Он добавил, что также можно и после изменить закон для улучшения условий при трудоустройстве. Ответы Иткина, кажется, удовлетворили депутатов - большинство проголосовало за документ.

Уже следующий вопрос в повестке вызвал новую дискуссию - депутат-единоросс Антон Соловьев предложил обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину. Сейчас производители свои товары помещают в упаковки в дробных величинах (0,92 литра, 900 грамм), а покупатели не могут понять, что им приобрести дешевле, заявил Соловьев. По его мнению, надо обязать магазины писать на ценниках стоимость товара в общепринятой единице измерения - литр, килограмм и аналогичное.

- Представим себе, я захожу в винный отдел, и там обычно бутылки - 0,75 литра. Зачем мне знать, сколько стоит литр? - спросил у единоросса Амосов.

Соловьев в ответ отшутился, а тему поддержал лидер фракции КПРФ Роман Кононенко. Он рассказал о своем визите в Кишинев:

- Зашел в магазин, коньяк пытался там купить. И вот там как раз две цены: за бутылку и за литр. Долго у меня глаза на лоб лезли, пытался понять, что это такое вообще, пока мне местные не разъяснили, что к чему.

Поделился своей историей и депутат от "Единой России" Алексей Цивилёв. По его словам, в 2017 году он сделал аналогичный запрос в правительство и получил ответ, что идея хорошая, но не реализуемая. Потом у одной из партий была подобная федеральная инициатива, но она не прошла, заметил парламентарий.

Выйдя на трибуну Амосов продолжил развивать свою мысль и заявил, что вреда от инициативы не видит, но и особой пользы тоже. Он напомнил, что в СССР были "шутники", которые вычисляли "индексы спиртного": рубль, деленный на грамм умноженный на градус - чтобы понять, как эффективно напиться. Депутат заявил, что не хотел бы, чтобы в будущем парламент занимался чем-то подобным.

После его выступления слово взял единоросс Константин Чебыкин. Не смотря на то, что основной части депутатов алкогольные примеры, судя по всему пришлись по душе - слышались смешки - Чебыкина это не устроило:

- Уважаемый Михаил Иванович, сегодня у нас 1 июня - День защиты детей. Хватит у нас мерить всё градусами, литрами, пол-литрами и спиртными напитками. Сегодня это, как минимум, некорректно.

К предложению Соловьева было еще много вопросов о способе реализации его идеи. Прослеживалась и критика, но за основу документ все же приняли большинством голосов.

Другими дискуссионными темами стали предложения правительства Петербурга по очередному сокращению полномочий муниципальных образований и увеличению платы на социальный наём жилья.

Обсуждение последнего вопроса сильно затянулось - спикер Бельский уже начал опаздывать на запланированное открытие внутреннего сада Мариинского дворца. Быстро проведя брифинг, спикер переоделся из костюма в джинсы с футболкой-поло и пришел в сад. Там его уже около получаса дожидались дети, для которых парламент запланировал проведение экскурсии. Встречу хотели провести в 12:30 часов, но Бельский начал приветствие около 12:54 часов.

После официальных речей детей пустили погулять по саду, а затем забрали на экскурсию во дворец. В саду остались депутаты и аппарат ЗакСа: проводить фотосессии и радоваться фонтану после "долгого" трудового дня.













текст: София Саттарова, фото: Михаила Масленникова