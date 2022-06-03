Петербургским обманутым дольщикам пообещали перечислить выплаты до конца года

Депутат петербургского парламента Марина Шишкина, занимающаяся проблемой обманутых дольщиков, получила ответ от профильного вице-губернатора Николая Линченко, который утверждает, что до конца года им будут перечислены пожертвования от благотворителей. Последние выступают третьей стороной соглашения, подписанного покупателями проблемного жилья и Смольным. Из письма чиновника следует, что предлагаемый механизм, действующий с 2019 года, уже помог решить проблемы десятков горожан, исключенных из реестра обманутых дольщиков. Сегодня, по данным Шишкиной, в нем числятся 154 человека.

"Об объемах выплат и о числе дольщиков, которые получат помощь благотворителей, в ответе не сообщается. Будем уточнять", - пишет в своем Telegram-канале депутат.

Шишкина также напомнила, что ее коллеги по фракции справедливороссов в марте голосовали против поправок, по которым "город не стал продлевать свои обязательства по социальной поддержке новых дольщиков".

Ранее губернатор Александр Беглов пообещал полностью решить проблему обманутых дольщиков до конца 2023 года. Впрочем, в еще более ранних выступлениях Беглова он называл другие сроки.