Самым богатым руководителем комитета Смольного стал Игорь Креславский

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Сотрудники всех комитетов администрации Петербурга закончили рассказывать о своих доходах и имуществе за 2021 год. Самым богатым главой ведомства оказался руководитель комитета по строительству Игорь Креславский. Самым бедным - Сергей Муравьев из ККИ. Также отчитались о заработке бывшие депутаты ЗакСа, которые заняли посты заместителей глав комитетов в Смольном.

Руководитель комитета по строительству Игорь Креславский отчитался о заработке в размере 14,5 млн рублей. Это в 4,5 раз больше, чем средний доход главы комитета в прошлом году. Однако, для Креславского год выдался не самым удачным. Он заработал в 11 раз меньше, чем годом ранее. С 2020 года в его отчете ничего, кроме дохода, не изменилось. У него все еще восемь объектов недвижимости, три из которых - в Испании. За границей у главы комитета два земельных участка (8015 и 2231 кв. м) и жилой дом (377 кв. м). Его супруга, наоборот, смогла увеличить доход с 52,5 до 84,2 млн рублей. Также в ее декларации появилось шесть новых помещений (площадью от 72 до 509 кв. м). Теперь у нее 24 объекта недвижимости, пять из которых - квартиры. Из транспорта в семье Креславского по-прежнему Mercedes-Benz S 63 AMG и бурильная установка, записанная на его супругу.

На втором месте в топе самых богатых глав комитетов оказалась Ольга Аришина, глава комитета по вопросами законности, правопорядка и безопасности. Ее доход за 2021 год составил 4,6 млн рублей. Это на 1,2 млн рублей меньше, чем в 2020 году, когда она продала машину. Сейчас она водит Toyota и LEXUS RX RX 300. Ей принадлежит два земельных участка (47500 и 1500 кв. м).

С небольшим отрывом руководитель комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик занимает третье место. Его заработок составил 4,2 млн рублей. В собственности у него лишь квартира (77 кв.м), где он живет с супругой и тремя детьми. На жену Соловейчика записан Hyundai Santa Fe.

Новые руководители

В 2021 году в Смольном сменились руководители нескольких комитетов. Так, вместо Константина Сухенко, который теперь представляет губернатора в Заксобрании, комитетом по культуре управляет Федор Болтин. За прошлый год он заработал 2,4 млн рублей, что не так много в сравнении с его новыми коллегами. Впрочем, в 2020 году, будучи заместителем Сухенко, Болтин отчитался о таком же доходе. В комитете по соцполитике тоже новый руководитель. Елена Фидрикова заменила на этой должности Александра Ржаненкова, который избрался в Заксобрание на сентябрьских выборах. Раньше она занимала пост зампредседателя комитета. Ее доход в 2021 году упал с 3 млн до 2,1 млн рублей. Зато у нее появился земельный участок площадью 702 кв.м. Автомобиль тот же - Audi A3 2018 года выпуска. Заметное снижение доходов наблюдается у Юлии Киселевой, которая в прошлом году возглавила КГА. Ее доход составил 3 млн рублей, что на 4,3 млн меньше, чем годом ранее. Тогда она была заместителем руководителя администрации губернатора. Олег Зотов, ранее возглавлявший ГАТИ, прибавил в доходах на посту главы жилкома - с 2,4 до 3,1 млн рублей. А вот у нового главы комитета по природопользованию Александра Германа, который в прошлом году ушел с поста зампреда КИО, доходы практически не изменились. В 2021 году он получил 3 млн рублей. Экс-глава Калининского района Василий Пониделко, который теперь руководит комблагом, получил на 289 тыс меньше - 2,6 млн рублей.

Еще один важны трансфер, пускай и не на должность главы, случился в комитете по делам Арктики. После безуспешной попытки переизбраться в Заксобрания, Андрей Анохин устроился на пост заместителя главы ведомства. В 2021 году экс-депутат получил 3,9 млн рублей. Годом ранее, парламентарий отчитывался о 2,3 млн рублей. Еще один депутат прошлого созыва Дмитрий Тугов ушел в замы главы комитета по соцполитике. На новом месте он заработал 1,6 млн рублей. Годом ранее он получил 2,2 млн рублей.

Меньше 4 млн рублей

Глава комитета по образованию Наталия Путиловская заработала 4 млн рублей. Доход остальных глав комитетов оказался ниже. Дмитрий Чернейко (комитет по труду и занятости населения) заработал 3,9 млн рублей. Кирилл Поляков (комтранс), который в прошлом году стал самым обеспеченным главой, и Сергей Корнеев (комитет по развитию туризма) указали 3,8 млн рублей. Юлия Смирнова (комитет по информатизации и связи) с Богданом Заставным (комитет по молодежной политике) получили в прошлом году 3,6 млн рублей. Андрей Левакин (комитет по развитию транспортной инфраструктуры), Валерий Москаленко (комитет по экономической политике), Леонид Кулаков (КИО), Олег Капитанов (комитет по межнациональным отношениям), Дмитрий Коптин (комитет по тарифам), Светлана Енилина (врио главы комитета по финансам), Евгений Григорьев (комитет по внешним связям) и Герман Широков (комитет по делам Арктики) указали в декларациях доход от 3 до 3,5 млн рублей.

Меньше 3 млн рублей заработали Александр Жемякин (комитет по госзаказу), Роман Голованов (комитет по инвестициям), Сергей Макаров (КГИОП) и Андрей Максимов (комитет по науке и высшей школе).

Еще восемь глав комитетов отчитались о доходе меньше 2,5 млн в год. Это Петр Тищенко (архивный комитет), Андрей Чарпуров (КТР), Владимир Рябовол (комитет по печати) и Антон Шантырь (комитет по физической культуре и спорту).

Меньше всех из отчитавшихся заработал глава комитета по контролю за имуществом Сергей Муравьев. Его доход за прошедший год составил 1,9 млн рублей.

Еще двое руководителей ведомств Смольного не опубликовали сведения о доходах и имуществе. Это глава комитета по энергетике и инженерному делу Станислав Протасов и его коллега из комитета государственного финансового контроля Сергей Макеев. Протасова назначили на эту должность лишь в конце апреля этого года, а Макеева в марте.

Автолюбители

Больше всего средств передвижения оказалось у руководителя комитета развития транспортной инфраструктуры Левакина. На него записано восемь транспортных средств: Volkswagen Tiguan, Audi Q7, Mercedes 284007-01 Стайер Классик, КАМАЗ 43101, три трактора и моторная лодка "Днепр". Чуть меньше у Олега Капитанова из комитета по межнациональным отношениям - шесть транспортных средств: Porsche Cayenne, Cadillac Escalade ESV , ГАЗ 21Р, самосвал ГАЗ САЗ 2505-10 и два прицепа. Два автомобиля у руководителя комздрава Лисовца: BMW Х3 и Volkswagen Polo. Главы трех ведомств задекларировали мотоциклы: у руководителя комблага Пониделко Harley-Davidson FXST Softail custom, у главы КИО Кулакова - BMW R 1200 GS, а Владимира Рябовола, возглавляющего комитет по печати - BRP CAN-AM.

Самая яркая декларация в части транспорта оказалась у супруга главного специалиста сектора контроля в сфере внеуличного транспорта комитета по транспорту Екатерины Бобровской. На него записано 19 транспортных средств, среди которых гусеничный экскаватор, несколько автокранов, тягач, мини-погрузчик. В недвижимости у него, кроме трех квартир, есть железнодорожный подъездной путь.

Крупные собственники

Больше всего недвижимости задекларировал Кирилл Поляков. Ему принадлежит 37 земельных участков общей площадью 235,5 тысяч квадратных метров. Собственной квартиры или дома у чиновника нет. Также большим списком недвижимости отметился Олег Капитанов, у которого четыре квартиры, три жилых дома и столько же участков. Левакин из комитета по развитию транспортной инфраструктуры задекларировал квартиру во Франции. В России у главы комитета есть семь земельных участков, квартира и дом. Его заместитель Александр Богданов рассказал о заграничной недвижимости в Черногории. Он владеет там квартирой на пару с супругой.

На днях ЗАКС.Ру рассказывал, что указывали в своих декларациях главы районных администраций Петербурга. Среди них самый высокий доход оказался у руководителя Петродворцового района Дмитрия Попова. В 2021 году он заработал 4,6 млн рублей.

Константин Леньков