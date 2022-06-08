Суд отказался выпускать из СИЗО фигурантку дела о "фейках" про армию Смирнову

Городской суд Петербурга 8 июня отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест активистки "Мирного сопротивления" Ольги Смирновой, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Смирнову обвиняют в распространении заведомо ложной информации о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК). Она останется под стражей минимум до 4 июля.

Адвокат Мария Зырянова требовала назначить иную меру принесения. Она отмечала, что районный суд не обосновал невозможность назначить меру, отличающуюся от ареста. В ходе следственных действий ее доверительница в полном объеме выполняла требования силовиков и не намерена скрываться, отметила адвокат. Защитница также напомнила о словах председателя Верховного суда Вячеславах Лебедева, который выступал за сокращение "арестных решений".

Смирнова, выступая по видеосвязи, поддержала заявление адвоката. Она сообщила, что ни в коем случае не собирается скрываться от следствия. Кроме того, она, будучи уверенной в свой невиновности и политической подоплеке в деле, намерена добиваться в суде оправдания.

Прокурор в суде заявила, что решение Кировского районного суда законно и обоснованно.

Напомним, районный суд отправил Смирнову в СИЗО-5 "Арсеналка" в начале мая. Ей вменяют несколько публикаций в группе "Мирного сопротивления", в которых якобы содержится недостоверная информация о ходе "специальной военной операции" и которая противоречит официальной позиции Министерства обороны. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Адвокат Зырянова перед заседанием рассказывала, что у ее доверительницы нет жалоб на содержание. По словам защитницы, у Смирновой хорошие отношения с другими арестованными.

Свидетелями по делу проходят четверо соратников Смирновой: Илья Ткаченко, Татьяна Сичкарева, Асан Мумджи и Владимир Шипицын. Последний, опасаясь уголовного преследования, покинул страну. Сейчас мужчина находится в Литве.

В Петербурге расследуется четыре дела о "фейках" про армию. Кроме Смирновой, в следственных изоляторах находятся активист выборгского района Борис Романов, художница Александра Скочиленко и Виктория Петрова.

Константин Леньков