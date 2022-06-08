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Новости 16:10

Обвиняемую в публикации "фейков" про армию Петрову оставили под стражей

фото ЗакС политика Обвиняемую в публикации "фейков" про армию Петрову оставили под стражей

Городской суд Петербурга 8 июня не стал отменять решение о заключении под стражу Виктории Петровой, обвиняемой в публикации фейков про Вооружённые силы России (ч. 2 ст. 207.3 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Она останется в СИЗО-5 "Арсеналка" минимум до конца июня.  

На заседании суда адвокат Анастасия Пилипенко просила суд освободить девушку из под стражи и назначить Петровой запрет определенных действий. По мнению адвоката, следствие в суде первой  инстанции не обосновало причины для такой строгой меры. Также суду было представлено 21 личное поручительство. В суде выступила мать Петровой. Она рассказала, что готова принять дочь в квартире, в которой она проживает. 

Пилипенко, выступая в прениях, утверждала, что ее доверительница не собирается скрываться от правосудия и хочет доказать в суде, что не виновна. К тому же, у нее нет действующего загранпаспорта. Продолжать "противоправную деятельность" Петрова, по словам адвоката, не может, поскольку следователи так и не объяснили, какие именно материалы послужили возбуждению уголовного дела. Еще у нее не осталось техники, с которой можно было бы выйти в интернет. 

В конце заседания Петрова выступила с длинной пацифистской речью. Никто ее не перебивал. Когда она закончила, слушатели встали и начали аплодировать. 

Петрову задержали 6 мая из-за поста "ВКонтакте". В нем якобы содержались недостоверные сведения о российской армии, задействованной в "спецоперации" на территории Украине. Сейчас пост удален администрацией соцсети. Уже 7 мая Калининский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте.  

Ранее Горсуд отказал в удовлетворении жалобы участнице "Мирного сопротивления" Ольге Смирновой. Ее, как и Петрову, задержали по статье о публикации недостоверной информации о ходе "спецоперации" на Украине.

Константин Леньков


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