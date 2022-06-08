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Новости 18:54

В игре Minecraft воссоздали закрашенный на улице Маяковского мурал с Хармсом

фото ЗакС политика В игре Minecraft воссоздали закрашенный на улице Маяковского мурал с Хармсом

Игроки Minecraft воссоздали мурал с поэтом и писателем Даниилом Хармсом, который на минувших выходных уничтожили петербургские коммунальщики, делится Telegram-канал "Mash на Мойке". Граффити располагалось на доме № 11 по улице Маяковского, в котором ранее жил именитый литератор.

Создали виртуальный объект участники объединения, которые ранее уже "строили" Петербург в Minecraft. Процесс, по их словам, занял всего пару часов: сначала в игре появился дом, после чего на него нанесли виртуальный стрит-арт.

Борьба за граффити с Хармсом велась в течение нескольких последних лет. Накал произошёл в прошлом году, когда администрация Центрального района захотела уничтожить портрет через суд. Чиновникам в итоге пришлось столкнуться с гражданским сопротивлением: высказывались за сохранение арт-объекта и депутаты Заксобрания Северной столицы.

В феврале 2022 года было заключено мировое соглашение, по которому настенное изображение должна будет заменить световая проекция. Тогда же петербуржцы, недовольные данным решением, создали петицию с требованием заменить городского главу Александра Беглова на световую проекцию.

Фото: Галина Артеменко / Telegram


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