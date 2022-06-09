В кабмине заявили о готовности вузов к приемной кампании

Российские вузы и их филиалы готовы к старту приемной кампании, заявил 9 июня зампред правительства Дмитрий Чернышенко, передает пресс-служба кабмина. По словам чиновника, начало кампании состоится не позднее 20 июня.

"Российские вузы и их филиалы готовы к старту приемной кампании. В этом году на бюджетные места смогут поступить более 64 % выпускников школ. Для них выделено 588 044 места. Причём 73 % из них по поручению президента отдается региональным вузам", — сообщил Чернышенко. Он также указал на увеличение в 2022 году количества бюджетных мест на 11,5 тысяч по сравнению с предыдущим годом.

Также Чернышенко поведал о планах сделать упор на инженерные специальности, "что позволит обеспечить скорейшее импортозамещение". По его словам, в этом году по соответствующим направлениям начнут обучение 245 тысяч студентов. " На втором месте находятся педагогические специальности. По ним предусмотрено свыше 75 тысяч мест. Следом идут общественные и медицинские науки. По ним предусмотрено свыше 68 тысяч и 54,7 тысячи мест соответственно", — отметил чиновник.

Ранее в Минобрнауки заявили об исключении российских вузов из Болонского процесса, связав это с письмом ректоров в поддержку спецоперации.