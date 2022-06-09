Сенатор Климов анонсировал новый законопроект об иноагентах

Член Совета Федерации Андрей Климов 9 июня рассказал о подготовке нового законопроекта, который затронет деятельность лиц, выполняющих функции иностранного агента. Сенатор заявил, что вместе с коллегами разрабатывает проект закона, который внесет изменения в существующие законы

"Поскольку среди явных целей зарубежных атак - дестабилизация нашей политической системы для последующей незаконной смены власти и фактического развала Отечества в заокеанских интересах, необходимо безотлагательно принимать адекватные ответные меры в рамках Конституции РФ", - написал Климов в своем Telegram-канале.

На круглом столе, посвященном роли суверенитета в развитии России, Климов объявил, что работа по подготовке законопроекта почти завершена и в скором времени он будет внесен на рассмотрение парламента.

По данным "РИА Новости", в случае принятия законопроекта иноагенты не смогут учить несовершеннолетних. Это хотят прописать в законе "Об образовании". Также поправки готовятся в законы о государственной и военной службе.

Напомним, в начале июня депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". По задумке авторов, инициатива должна объединить нормы, регулирующие деятельности иноагентов. Кроме существующих ограничений, проект допускает введение новых запретов. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

фото: council.gov.ru