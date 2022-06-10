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Новости 15:05

Представители Индии и ОАЭ примут участие в работе ПМЭФ

фото ЗакС политика Представители Индии и ОАЭ примут участие в работе ПМЭФ

В работе юбилейного XXV Петербургского экономического форума примут участие высокопоставленные представители Индии и ОАЭ, сообщило 10 июня ТАСС. Ожидается, что в состав делегаций войдут министры обеих стран.

"Мы рассчитываем на участие в ПМЭФ на министерском уровне", — заявили агентству в диппредставительстве Индии. Что касается ОАЭ, то ТАСС пишет со ссылкой на источник, что делегацию этой страны возглавит министр внешней торговли.

Ранее стало известно о том, что посетить ПМЭФ собрались представитель запрещенного в России "Талибана"*, а также главы ДНР и ЛНР. Также в СМИ сообщалось, что гости мероприятия просят организаторов не указывать на их бейджах место работы из опасения попасть под санкции.

* Талибан – исламистское движение, которое внесено в список организаций, объявленных в России террористическими, его деятельность запрещена


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