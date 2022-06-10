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Новости 18:03

Кононенко обратился в Смольный из-за жалоб на Северный намыв

фото ЗакС политика Кононенко обратился в Смольный из-за жалоб на Северный намыв

Лидер петербургского отделения КПРФ Роман Кононенко в обращении к вице-губернатору Николаю Линченко заявил о недовольстве жителей Васильевского острова проектом Северного намыва. Коммунист рассказал, что василеостровцы сообщали ему о ночных работах по созданию новых территорий и сбросе строительного мусора в Финский залив.

Кроме того, Кононенко сослался на мнение экспертов, считающих, что новый намыв может угрожать Петербургу экологическими проблемами.

Автор обращения поинтересовался у вице-губернатора, видит ли он экологическую угрозу в этом проекте, по какой причине работа ведется ночью и как будут обеспечены права местных жителей на доступ к берегу Финского залива после создания искусственного участка и его застройки.    


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