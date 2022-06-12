В России обнаружили новую разновидность "омикрона"

Один из вариантов штамма коронавирусной инфекции "омикрон", более заразный, чем предыдущая версия, проник на территорию России. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

"В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту "Омикрона" BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая", - гласит его рассказ.

Малое распространение новых мутаций коронавируса специалист объясняет успехом массовой прививочной кампании, имевшей место минувшей осенью. При этом Хафизов предупреждает, что штаммы BA.4 и BA.5 более заразные, чем их предшественник.

Напомним, что руководители различных российских регионов по согласованию с Роспотребнадзором стали отменять обязательное ношение масок в конце мая. Характерно, что в Петербурге при этом сохраняется такой противоэпидемический запрет, как проведение одиночных пикетов.