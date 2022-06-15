ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:15

Гостям ПМЭФ рекомендуют соблюдать масочный режим

фото ЗакС политика Гостям ПМЭФ рекомендуют соблюдать масочный режим

Посетителям и участникам Петербургского международного экономического форума рекомендовали соблюдать масочный режим, передаёт РИА "Новости". На входе всем раздают СИЗ.

В среду, 15 июня, стартует первый день мероприятия.

Днём ранее петербургский градоначальник Александр Беглов заявил о "колоссальном внешнем давлении" на участников ПМЭФ. Несмотря на это, по словам губернатора, мероприятие должны посетить резиденты из 140 стран.

О своем желании посетить ПМЭФ-2022 ранее говорили представитель "Талибана"*, а также главы ДНР и ЛНР.

* Талибан – исламистское движение, которое внесено в список организаций, объявленных в России террористическими, его деятельность запрещена


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама