Гостям ПМЭФ рекомендуют соблюдать масочный режим

Посетителям и участникам Петербургского международного экономического форума рекомендовали соблюдать масочный режим, передаёт РИА "Новости". На входе всем раздают СИЗ.

В среду, 15 июня, стартует первый день мероприятия.

Днём ранее петербургский градоначальник Александр Беглов заявил о "колоссальном внешнем давлении" на участников ПМЭФ. Несмотря на это, по словам губернатора, мероприятие должны посетить резиденты из 140 стран.

О своем желании посетить ПМЭФ-2022 ранее говорили представитель "Талибана"*, а также главы ДНР и ЛНР.

* Талибан – исламистское движение, которое внесено в список организаций, объявленных в России террористическими, его деятельность запрещена