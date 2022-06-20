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Новости 11:57

YouTube заблокировал каналы компании "Красный квадрат", принадлежащей "подсанкционному" Ротенбергу

фото ЗакС политика YouTube заблокировал каналы компании "Красный квадрат", принадлежащей "подсанкционному" Ротенбергу

Администрация YouTube решила заблокировать каналы "Давай Поженимся", "Модный приговор", "Кто хочет стать миллионером". При попытке зайти на канал появляется сообщение о том, что "аккаунт заблокирован за нарушение условий использования" видеохостинга. В то же время канал шоу "Голос" пока доступен для пользователей.

Все перечисленные программы принадлежат медиакомпании "Красный квадрата" Аркадия Ротенберга. 

Ротенберг, купивший в 2014 году контрольный пакет акций медиахолдинга, находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.

Добавим, с начала военной "спецоперации" на Украине YouTube стал массово удалять каналы, связанные с Россией, в том числе страницы государственных телеканалов. У отечественных депутатов и чиновников это вызывает протесты, однако периодически звучащие угрозы заблокировать видеохостинг в РФ пока не реализуются.


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