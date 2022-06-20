YouTube заблокировал каналы компании "Красный квадрат", принадлежащей "подсанкционному" Ротенбергу

Администрация YouTube решила заблокировать каналы "Давай Поженимся", "Модный приговор", "Кто хочет стать миллионером". При попытке зайти на канал появляется сообщение о том, что "аккаунт заблокирован за нарушение условий использования" видеохостинга. В то же время канал шоу "Голос" пока доступен для пользователей.

Все перечисленные программы принадлежат медиакомпании "Красный квадрата" Аркадия Ротенберга.

Ротенберг, купивший в 2014 году контрольный пакет акций медиахолдинга, находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.

Добавим, с начала военной "спецоперации" на Украине YouTube стал массово удалять каналы, связанные с Россией, в том числе страницы государственных телеканалов. У отечественных депутатов и чиновников это вызывает протесты, однако периодически звучащие угрозы заблокировать видеохостинг в РФ пока не реализуются.