"Здесь гибнет памятник": У дома Шагина главу КГИОП встретили пикетчики

Глава петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров посетил заброшенный исторический дом Шагина на Фонтанке, который пытаются снести. К приезду чиновника возле проблемного объекта собрались активисты с протестными плакатами, о чем сообщило градозащитное движение "Живой город".

На прошлой неделе демонтажом здания с полуторавековой историей заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, поручивший подчиненным провести проверку.

По мнению градозащитников, КГИОП в 2019 году необоснованно снял с охраны большую часть дома, а Сергея Макарова, подписавшего это распоряжение, представители движения "Живой город" упрекают в лицемерной позиции.

фото: "Живой город"