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Институт мировых цивилизаций нарекли именем Жириновского

фото ЗакС политика Институт мировых цивилизаций нарекли именем Жириновского

Институт мировых цивилизаций переименовали в честь покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщили 1 июля в пресс-службе партии. Там уточнили, что это не единственный случай увековечения памяти основателя партии либерал-демократов.

"Вуз был детищем Жириновского. За 23 года работы он создал всю инфраструктуру ИМЦ и всегда лично приглашал молодежь на учебу. Это был его чисто гуманитарный проект, в который он вложил душу", — рассказали в ЛДПР.

Партийцы уточнили, что ИМЦ одним из первых отдал дань памяти Жириновского, постановив ежегодно проводить Русский бал 25 апреля, в день рождения основателя. "Институт пошёл дальше и официально переименовал себя в Университет мировых цивилизаций имени Владимира Вольфовича Жириновского, увековечив память о великом основателе ЛДПР", — добавили в пресс-службе.

Также в ЛДПР сообщили о других успехах на ниве наречения различных объектов в честь Жириновского. Улицы с его именем появятся в Брянске и Херсоне, заявили в партии.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Похороны состоялись на Новодевичьем кладбище.


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