В Кремле отказались комментировать смерть арестованного ученого Колкера

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал высказываться о задержании и смерти онкобольного ученого из Новосибирска Дмитрия Колкера, передает 4 июля РИА "Новости". Представитель Кремля заявил, что этот вопрос относится к компетенции правоохранителей и суда.

"Это полностью прерогатива правоохранительных органов и суда, поэтому мы никоим образом не можем это комментировать", — указал Песков журналистам.

Накануне стало известно о том, что доставленный в московское СИЗО "Лефортово" ученый Колкер умер в столичной больницу № 29. Покойный страдал раком поджелудочной железы четвертой стадии, самостоятельно питаться он не мог. Тем не менее в конце июня силовики задержали его по подозрению в совершении госизмены, а суд арестовал до 29 августа.

Колкер — не единственный ученый из Новосибирска, арестованный в последние дни по подозрению в госизмене. Кроме него, суд отправил в СИЗО 75-летнего главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова.