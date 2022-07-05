Мейксин: Муниципальные довыборы пройдут чище, чем раньше

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин считает, что дополнительные муниципальные выборы пройдут чище предыдущего голосования за муниципальных депутатов. Об этом он сказал журналистам после первого заседания нового состава Горизбиркома.

Мейксин напомнил, что полномочия муниципальных избиркомов переданы территориальным. Последние уже получили установку на исключение любых нарушений, сказал глава Горизбиркома.

⁃ Это подчинённые комиссии. В отличии от муниципальных комиссий, которые самостоятельно существовали и иногда просто не слушали и не слышали каких-то замечаний, которые делала Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Поэтому я думаю, что эти выборы гораздо чище пройдут, и замечаний будет минимальное количество, - поделился мнением Мейксин.

Перед заседанием Горизбиркома по видеосвязи выступила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она заявила, что довыборы были назначены по совместному решению избиркомов. Участие в обсуждении принимал и Мейксин, сказала Памфилова.

Новый глава Горизбиркома это подтвердил. По его словам, работа по подготовке довыборов велась ещё до его назначения председателем.

⁃ Когда в Петербурге полноценно работали ИКМО, они не назначали довыборы. Такой традиции в Петербурге не было. Сейчас мы открываем новую страницу, - сказал Мейксин.

Напомним, 1 июля территориальные избиркомы назначили дополнительные выборы в 17 муниципальных образованиях по 20 округам. Всего жителям этих муниципалитетов предстоит выбрать 38 муниципальных депутатов.

София Саттарова