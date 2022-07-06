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Новости 11:18

РКН потребовал от "Яндекс.Музыки" удалить подкаст "Новая волна"

фото ЗакС политика РКН потребовал от "Яндекс.Музыки" удалить подкаст "Новая волна"

Создатели аудиоподкаста "Новая волна" журналисты Илья Красильщик и Саша Поливанов сообщили, что первый его выпуск потребовал удалить Роскомнадзор. Соответствующее письмо получила администрация сервиса "Яндекс.Музыка".

Авторы советуют всем желающим слушать их контент на других подкаст-платформах. Привлекший внимание РКН выпуск был посвящен тому, как военная спецоперация на Украине мотивировала их придумать и запустить "Новую волну".

Отметим, что в апреле в отношении Красильщика было возбуждено уголовное дело по статье о фейках про армию (ст. 207.3 УК). В июне он открыл проект помощи тем, кто считает себя страдающим или способным пострадать от действий российских властей в связи с военной спецоперацией на Украине.

Фото: Илья Красильщик / "ВКонтакте"


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