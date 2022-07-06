Минздрав рекомендовал вернуть ковидные стационары к работе с обычными пациентами

Министерство здравоохранения рекомендовало регионам возобновить в полном объеме плановую медицинскую помощь, в том числе посредством возвращения к обычному режиму работы стационаров, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Организовать оказание в полном объеме и в установленные сроки плановой медицинской помощи пациентам, в том числе обеспечив возобновление деятельности медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), осуществляющих медицинскую помощь в стационарных условиях и ранее перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией", — говорится в приказе министерства.

Согласно документу, в случае необходимости пациентов с ковидом следует лечить в неинфекционных медучреждениях. При этом до 10 июля больных следует перевести "в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, при достаточном объеме коечного фонда".

Ранее Роспотребнадзор приостановил действие в России всех ограничений, связанных с коронавирусом. Спустя несколько дней в Петербурге сняли запрет на посещение пациентов в больницах.