В Москве арестовали проректора Российской таможенной академии

Суд в Москве постановил заключить под стражу на два месяца проректора Российской таможенной академии (РТА) Залима Керефова, который проходит по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Цыганова. По версии следствия, ученый причастен к реализации двух килограммов запрещенных психоактивных веществ через даркнет.

Ранее источники "Интерфакса" рассказывали, что к сбыту наркотиков могли также иметь отношение курсанты РТА.

Отметим, что нынешним летом участились задержания и аресты сотрудников высшей школы. На прошлой неделе под домашний арест в рамках дела о мошенничестве отправили ректора РАНХиГС Владимира Мау, а в рамках дела о госизмене заключили под стражу тяжело больного сибирского профессора Дмитрия Колкера, который через два дня умер в СИЗО. Утром 7 июля в Москве арестовали главу научного центра Академии ракетных наук Андрея Грудзинского.