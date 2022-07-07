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В Москве арестовали проректора Российской таможенной академии

фото ЗакС политика В Москве арестовали проректора Российской таможенной академии

Суд в Москве постановил заключить под стражу на два месяца проректора Российской таможенной академии (РТА) Залима Керефова, который проходит по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Цыганова. По версии следствия, ученый причастен к реализации двух килограммов запрещенных психоактивных веществ через даркнет. 

Ранее источники "Интерфакса" рассказывали, что к сбыту наркотиков могли также иметь отношение курсанты РТА.

Отметим, что нынешним летом участились задержания и аресты сотрудников высшей школы. На прошлой неделе под домашний арест в рамках дела о мошенничестве отправили ректора РАНХиГС Владимира Мау, а в рамках дела о госизмене заключили под стражу тяжело больного сибирского профессора Дмитрия Колкера, который через два дня умер в СИЗО. Утром 7 июля в Москве арестовали главу научного центра Академии ракетных наук Андрея Грудзинского.


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