Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав" с правом на издательскую деятельность

Экс-главред закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов* зарегистрировал юридическое лицо "Иноагент Аав", сообщило 9 июля РИА "Новости". Несмотря на то, что юрлицо зарегистрировано с правом на издательскую деятельность, Венедиктов* ничего издавать не планирует.

"Зарегистрировал, в планах продолжать оспаривать статус [иностранного агента]", — поведал журналист в комментарии РИА "Новости".

О решении совета директоров "Эха Москвы" закрыть станцию стало известно 3 марта. В конце апреля Минюст внес Венедиктова* в список иноагентов, в ответ в начале июня тот обратился в суд с намерением оспорить такое решение. Вскоре он сообщил, что основанием для включения его в список стало получение зарплаты по месту работы и дивидендов от издания журнала "Дилетант". В конце июня Черемушкинский суд Москвы отклонил иск журналиста к Минюсту, тем самым признав законность наделения его статусом иноагента.

*Минюст внес Алексея Венедиктова в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента