Минфин проверит обоснованность расходов госкомпаний

Министерство финансов разработало методические рекомендации оценки расходов компаний с госучастием и подготовил мониторинг из исполнения, сообщила 12 июля пресс-служба ведомства. Рекомендации получили одобрение рабочей группы при правительственной комиссии по оптимизации бюджетных расходов.

Целью мониторинга станет выявление необоснованных расходов крупных госкомпаний, использующих в том числе средства федерального бюджета. Речь идет расходах, не имеющих отношения к основным видам деятельности таких организаций. В частности, интерес ревизоров могут вызвать аренда дополнительных помещений и люксового автопарка, уточнили в Минфине.

"Документ устанавливает порядок сокращения таких расходов для их оптимизации", — следует из сообщения пресс-службы ведомства.

В начале июля появились сведения о планах Минфина урезать расходы бюджета по госпрограммам на 1,6 триллиона рублей.