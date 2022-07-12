ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:59

Минфин проверит обоснованность расходов госкомпаний

фото ЗакС политика Минфин проверит обоснованность расходов госкомпаний

Министерство финансов разработало методические рекомендации оценки расходов компаний с госучастием и подготовил мониторинг из исполнения, сообщила 12 июля пресс-служба ведомства. Рекомендации получили одобрение рабочей группы при правительственной комиссии по оптимизации бюджетных расходов.

Целью мониторинга станет выявление необоснованных расходов крупных госкомпаний, использующих в том числе средства федерального бюджета. Речь идет расходах, не имеющих отношения к основным видам деятельности таких организаций. В частности, интерес ревизоров могут вызвать аренда дополнительных помещений и люксового автопарка, уточнили в Минфине.

"Документ устанавливает порядок сокращения таких расходов для их оптимизации", — следует из сообщения пресс-службы ведомства.

В начале июля появились сведения о планах Минфина урезать расходы бюджета по госпрограммам на 1,6 триллиона рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама