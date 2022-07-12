Глава СПЧ выступил против отмены моратория на смертную казнь

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выразил негативное отношение к вопросу отмены моратория на смертную казнь, передает 12 июля РИА "Новости". Также он высказался об инциденте со смертью ученого Дмитрия Колкера после его ареста по подозрению в госизмене.

В своем выступлении глава СПЧ признал, что тема возврата смертной казни "будет обсуждаться" в российском обществе, но со скепсисом отнесся к возможности "легко сейчас принять решение об отмене моратория на смертную казнь".

"Я против, я говорил не раз, скорее по религиозным соображениям, а не по соображениям прав и свобод, хотя религиозный аспект — тоже аспект, касающийся прав человека", — сообщил Фадеев.

Рассуждая о смерти ученого Колкера, Фадеев предположил, что "тем, кто принимал решение о заключении его под стражу, надо было получше подумать, прежде чем требовать его заключения под стражу". Также он добавил, что СПЧ неоднократно выступал "за более аккуратное отношение к заключению под стражу обвиняемых, подследственных", а заодно высказался в пользу более активного применения мер пресечения, не связанных с арестом.

Ученый Колкер скончался в московской городской клинической больнице № 29 после ареста в Новосибирске. Суд отправил его под стражу, невзирая на четвертую стадию рака поджелудочной железы.

Нынешнее выступление Фадеева стало не первым, посвященным вопросу смертной казни. В начале марта он допустил возможность обсуждения вопроса о снятии соответствующего моратория после завершения спецоперации на Украине.

В конце июня о невозможности возврата к смертной казни в России заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Спустя несколько дней против возврата к такой мере наказания высказался глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин.