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Глава СПЧ выступил против отмены моратория на смертную казнь

фото ЗакС политика Глава СПЧ выступил против отмены моратория на смертную казнь

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выразил негативное отношение к вопросу отмены моратория на смертную казнь, передает 12 июля РИА "Новости". Также он высказался об инциденте со смертью ученого Дмитрия Колкера после его ареста по подозрению в госизмене.

В своем выступлении глава СПЧ признал, что тема возврата смертной казни "будет обсуждаться" в российском обществе, но со скепсисом отнесся к возможности "легко сейчас принять решение об отмене моратория на смертную казнь".

"Я против, я говорил не раз, скорее по религиозным соображениям, а не по соображениям прав и свобод, хотя религиозный аспект — тоже аспект, касающийся прав человека", — сообщил Фадеев.

Рассуждая о смерти ученого Колкера, Фадеев предположил, что "тем, кто принимал решение о заключении его под стражу, надо было получше подумать, прежде чем требовать его заключения под стражу". Также он добавил, что СПЧ неоднократно выступал "за более аккуратное отношение к заключению под стражу обвиняемых, подследственных", а заодно высказался в пользу более активного применения мер пресечения, не связанных с арестом.

Ученый Колкер скончался в московской городской клинической больнице № 29 после ареста в Новосибирске. Суд отправил его под стражу, невзирая на четвертую стадию рака поджелудочной железы.

Нынешнее выступление Фадеева стало не первым, посвященным вопросу смертной казни. В начале марта он допустил возможность обсуждения вопроса о снятии соответствующего моратория после завершения спецоперации на Украине.

В конце июня о невозможности возврата к смертной казни в России заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Спустя несколько дней против возврата к такой мере наказания высказался глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин.


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