ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:23

На встрече с патриархом Кириллом Беглов напомнил о совместных действиях в пандемию

фото ЗакС политика На встрече с патриархом Кириллом Беглов напомнил о совместных действиях в пандемию

Губернатор Петербурга Александр Беглов 12 июля встретился с патриархом Кириллом и обсудил с ним сотрудничество города и Русской православной церкви в решении социальных проблем, сообщили в Смольном. В частности, речь шла о борьбе с коронавирусом.

"Губернатор напомнил о сотрудничестве города и епархии во время пандемии, когда священнослужители не только духовно поддерживали верующих, но и помогали больным, многодетным семьям, другим нуждающимся людям", - говорится в пресс-релизе Смольного.

Напомним, ради победы над коронавирусом митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий лично облетал город на вертолете с Казанской иконой Божией матери в руках. Иерарх молился за здоровье горожан и призывал их каяться в своих прегрешениях.

Ранее губернатор Беглов заявил, что сотрудничество с РПЦ позволило Ленинграду выстоять в годы блокады.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама