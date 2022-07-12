На встрече с патриархом Кириллом Беглов напомнил о совместных действиях в пандемию

Губернатор Петербурга Александр Беглов 12 июля встретился с патриархом Кириллом и обсудил с ним сотрудничество города и Русской православной церкви в решении социальных проблем, сообщили в Смольном. В частности, речь шла о борьбе с коронавирусом.

"Губернатор напомнил о сотрудничестве города и епархии во время пандемии, когда священнослужители не только духовно поддерживали верующих, но и помогали больным, многодетным семьям, другим нуждающимся людям", - говорится в пресс-релизе Смольного.

Напомним, ради победы над коронавирусом митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий лично облетал город на вертолете с Казанской иконой Божией матери в руках. Иерарх молился за здоровье горожан и призывал их каяться в своих прегрешениях.

Ранее губернатор Беглов заявил, что сотрудничество с РПЦ позволило Ленинграду выстоять в годы блокады.