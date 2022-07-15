ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:51

Глава петербургского отделения ВООПИиК заочно ответил на критику Сокурова

фото ЗакС политика Глава петербургского отделения ВООПИиК заочно ответил на критику Сокурова

Недавно избранный председатель петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Антон Иванов в ходе интервью "Петербургскому дневнику" позвал в гости режиссера Александра Сокурова. Подобный жест стал ответом на недавнее выступление кинодеятеля по поводу ситуации в градозащитном движении.

На вопрос журналистки Иванов заявил, что "с большим уважением" относится к мнению Сокурова, но не считает нужным соглашаться с его позицией. "ВООПИиК — независимая самоуправляемая организация. Решения об исключении из нее  отдельных членов за причинение ущерба репутации – внутреннее дело нашей организации. В данном случае это решение было поддержано абсолютным большинством членов общества", — привел он аргументы в поддержку своей точки зрения.

Также Иванов выразил мнение, что Сокуров "лично знаком и дружен" с недавно исключенными из организации градозащитниками, но "эта группа далеко не единственная, в ВООПИиК состоит сегодня более 500 человек, ещё больше сторонников".

"Мы хотим пригласить его к нам в гости, чтобы он лично посмотрел, чем наша организация живет, какие проекты реализует. Уверен, тогда у него останется гораздо меньше вопросов", — заключил Иванов.

На этой неделе стало известно об обращении Сокурова в адрес губернатора Александра Беглова с критикой исключения группы градозащитников из профильных организаций. Он заявил об изгнании оттуда "всех, у кого может быть альтернативная точка зрения на градозащитную, социально-культурную жизнь в Санкт-Петербурге". В числе бенефициаров такого решения режиссер назвал главу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергея Макарова.

В конце июня из состава ВООПИиК вывели Анну Капитонову, Александра Кононова, Алексея Ковалева и Бориса Вишневского. Кроме того, своих мест в Совете по сохранению культурного наследия при правительстве города лишились градозащитники  Александр Марголис, Юлия Минутина-Лобанова, Александр Кононов и Алексей Ковалев.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама