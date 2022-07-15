Глава петербургского отделения ВООПИиК заочно ответил на критику Сокурова

Недавно избранный председатель петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Антон Иванов в ходе интервью "Петербургскому дневнику" позвал в гости режиссера Александра Сокурова. Подобный жест стал ответом на недавнее выступление кинодеятеля по поводу ситуации в градозащитном движении.

На вопрос журналистки Иванов заявил, что "с большим уважением" относится к мнению Сокурова, но не считает нужным соглашаться с его позицией. "ВООПИиК — независимая самоуправляемая организация. Решения об исключении из нее отдельных членов за причинение ущерба репутации – внутреннее дело нашей организации. В данном случае это решение было поддержано абсолютным большинством членов общества", — привел он аргументы в поддержку своей точки зрения.

Также Иванов выразил мнение, что Сокуров "лично знаком и дружен" с недавно исключенными из организации градозащитниками, но "эта группа далеко не единственная, в ВООПИиК состоит сегодня более 500 человек, ещё больше сторонников".

"Мы хотим пригласить его к нам в гости, чтобы он лично посмотрел, чем наша организация живет, какие проекты реализует. Уверен, тогда у него останется гораздо меньше вопросов", — заключил Иванов.

На этой неделе стало известно об обращении Сокурова в адрес губернатора Александра Беглова с критикой исключения группы градозащитников из профильных организаций. Он заявил об изгнании оттуда "всех, у кого может быть альтернативная точка зрения на градозащитную, социально-культурную жизнь в Санкт-Петербурге". В числе бенефициаров такого решения режиссер назвал главу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергея Макарова.

В конце июня из состава ВООПИиК вывели Анну Капитонову, Александра Кононова, Алексея Ковалева и Бориса Вишневского. Кроме того, своих мест в Совете по сохранению культурного наследия при правительстве города лишились градозащитники Александр Марголис, Юлия Минутина-Лобанова, Александр Кононов и Алексей Ковалев.