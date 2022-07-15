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Выборы 2021

Муниципал 20:41

ЛДПР определилась с кандидатами на муниципальные довыборы

фото ЗакС политика ЛДПР определилась с кандидатами на муниципальные довыборы

Петербургское отделение ЛДПР 15 июля определилось с кандидатами на дополнительные выборы. Партия представила список из 37 человек. В основном это активные члены и сторонники партии - практически у каждого в социальных сетях есть символика объединения, а также отчеты с партийных собраний и репосты однопартийцев. 

Всего партия смогла найти 37 человек, которые пожелали принять участие в голосовании. Единственный мандат, который останется без внимания ЛДПР - МО "город Зеленогорск". Зато в этом муниципалитете будет баллотироваться невестка депутата Государственной думы Бориса Пайкина Элина. В прошлом году девушка пыталась избраться в МО "Ланское".  

В ЛДПР, как и в КПРФ, решили делегировать на довыборы члена Молодежного парламента при Заксобрании. Кандидатом в МО "Оккервиль" станет руководитель молодежного крыла ЛДПР Александр Тронин. В этом муниципалитете ему составит компанию помощник депутата Заксобрания Егор Кузнецов. 

В МО "Прометей" может появиться "футбольная" фракция. Туда ЛДПР направила  руководителя детской футбольной школы Ратмира Яхияева и арбитра Дмитрия Власенко. 

Напомним, своих кандидатов уже назвали в КПРФ и "Справедливой России - За правду". В "Единой России" обещали определиться с кандидатами до 20 июля - после внутрипартийного голосования. 

Внезапно назначенные выборы состоятся в Петербурге 11 сентября. Сейчас свободны 38 мандтатов в 17 муниципалитетах. 

Константин Леньков


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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МО Город Зеленогорск
Пока еще нет голосов...
МО Оккервиль
Пока еще нет голосов...
МО Прометей

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