ЛДПР определилась с кандидатами на муниципальные довыборы

Петербургское отделение ЛДПР 15 июля определилось с кандидатами на дополнительные выборы. Партия представила список из 37 человек. В основном это активные члены и сторонники партии - практически у каждого в социальных сетях есть символика объединения, а также отчеты с партийных собраний и репосты однопартийцев.

Всего партия смогла найти 37 человек, которые пожелали принять участие в голосовании. Единственный мандат, который останется без внимания ЛДПР - МО "город Зеленогорск". Зато в этом муниципалитете будет баллотироваться невестка депутата Государственной думы Бориса Пайкина Элина. В прошлом году девушка пыталась избраться в МО "Ланское".

В ЛДПР, как и в КПРФ, решили делегировать на довыборы члена Молодежного парламента при Заксобрании. Кандидатом в МО "Оккервиль" станет руководитель молодежного крыла ЛДПР Александр Тронин. В этом муниципалитете ему составит компанию помощник депутата Заксобрания Егор Кузнецов.

В МО "Прометей" может появиться "футбольная" фракция. Туда ЛДПР направила руководителя детской футбольной школы Ратмира Яхияева и арбитра Дмитрия Власенко.

Напомним, своих кандидатов уже назвали в КПРФ и "Справедливой России - За правду". В "Единой России" обещали определиться с кандидатами до 20 июля - после внутрипартийного голосования.

Внезапно назначенные выборы состоятся в Петербурге 11 сентября. Сейчас свободны 38 мандтатов в 17 муниципалитетах.

Константин Леньков