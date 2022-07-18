Суд в Ленобласти зарегистрировал иск хоккеиста Федотова к призывной комиссии

Всеволожский районный суд Ленобласти принял к рассмотрению иск, поданный защитой хоккеиста Ивана Федотова. В заявлении оспариваются действия призывной комиссии, которая отправила вратаря сборной России на срочную службу в армию. На иск в судебной картотеке обратила внимание газета "Деловой Петербург".

Дело отнесено к категории "об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления".

Напомним, что в начале июля 25-летнего Федотова задержали по подозрению в уклонении от службы. После стало известно об отправке Федотова в Северодвинск в качестве рядового и о его госпитализации в местную больницу.

Хоккеист, ранее выступавший за ЦСКА, в нынешнем году заключил контракт с американским клубом "Филадельфия Флайерз".