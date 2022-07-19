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Новости 15:53

Прокурор запросил экс-депутату Ковалю 14 лет колонии строгого режима

фото ЗакС политика Прокурор запросил экс-депутату Ковалю 14 лет колонии строгого режима

В Выборгском районном суде к завершению близится рассмотрение дела о коррупции бывшего депутата Законодательного собрания от "Единой России" Романа Коваля, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. На заседании 19 июля стороны перешли к прениям. 

Прокурор Алексей Полторак сообщил о вменяемых Ковалю преступлениях. По мнению обвинения, он якобы подавал депутатские поправки к бюджету Петербурга для выделения денег конкретным медицинским учреждениям. Потом эти организации  заключали контракты с определёнными  компаниями, а предприниматель якобы платили Ковалю за помощь деньги, считает обвинение. Подробнее о вменяемой схеме обогащения - в материале ЗАКС.Ру

Прокурор заявил, что бывший депутат обвиняется в нарушении двух частей статьи 290 УК РФ. В совокупности по обеим частям прокурор Полторак запросил Ковалю наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, штраф в 88 млн рублей и запрет на занятие определенных госдолжностей на 7 лет. Пребывание в СИЗО он предложил засчитывать день за день.

София Саттарова


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Упоминаемые персоны
Коваль Роман Олегович 

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