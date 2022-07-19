Зашита экс-депутата Коваля настаивает на его невиновности

В Выборгском районном суде 19 июля стороны по делу экс-депутата Законодательного собрания Романа Коваля перешли к прениям, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Бывшего парламентария обвиняют в получении взяток от предпринимателей (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ). Они получали контракты у медорганизаций и часть денег якобы передавали Ковалю через его помощника Андрея Гришина.

Адвокат Коваля Алексей Егоров в прениях напомнил о допросах свидетелей и пересказал часть из них. По его словам, в показаниях одного из предпринимателей Михаила Лихолетова якобы отсутствуют достоверная информация о передаче денег тогда ещё депутату лично самим бизнесменом.

⁃ Предположение Лихолетова о том, что денежные средства от Гришина передавались Ковалю, является догадками, - считает адвокат.

Он добавил, что в показаниях другого предпринимателя Антона Сидорова, который тоже якобы давал взятку Ковалю, нет информации о совершении преступления экс-парламентарием - речь идёт о Гришине. Кроме этого, главные врачи сказали, что ни бывший парламентарий, ни кто-то другой не вмешивались в проведение аукционов, напомнил Егоров. Он заявил, что защита настаивает на признании Коваля невиновным.

Сам бывший парламентарий тоже отрицал вину. Он сказал, что у него не было никаких коррупционных договорённостей с предпринимателями:

⁃ Я не давал никаких обещаний Лихолетову и Сидорову совершить действия, входящие в полномочия депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые будут направлены в их пользу. Я не требовал от этих лиц каких-нибудь материальных ценностей.

Коваль добавил, что нет объективных доказательств получения им денег от помощника Гришина. Он мог бы пойти на оговор ради более мягкого собственного приговора, считает экс-депутат. Гришин не получил реального срока - только штраф.

Прокурор Алексей Полторак в суде заявил, что доказательств для признания бывшего парламентария виновным достаточно. Он запросил Ковалю 14 лет колонии строгого режима, а также штраф в 88 млн рублей и запрет на занятие определенных госдолжностей в течение 7 лет.

На заседании суда адвокат Коваля Алексей Егоров также подал ходатайство об изъятии из дела в качестве доказательства показания экс-депутата, которые он давал при другом адвокате Игоре Резонове. На прошлом заседании бывший парламентарий отказался от его услуг и заявил, что отказывается от тех показаний. Они не могут считаться достоверными доказательствами, заявил на заседании 19 июля Егоров. Судья Анна Пронина же заявила, что доводы адвоката сводятся к оценке доказательств. Этим займётся суд, когда уйдёт на вынесение приговора, добавила судья и отказала в удовлетворении ходатайства.

Адвокат Егоров также просил вернуть дело прокурору. Аналогичную просьбу сторона защиты озвучивала на прошлом заседании. Егоров заявил, что обвинительное заключение якобы составлено с нарушением требования статьи 220 УПК.

⁃ В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 220 УПК РФ, в обвинительном заключении следователь указывает существо обвинения, место, время, способ совершения преступления, его мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. По мнению защиты, указанные требования закона не были соблюдены, - сказал Егоров.

В обвинительном заключении нет достоверных данных о времени и месте совершения преступления, уточнил адвокат. По его словам, в материалах дела указано, что Коваль якобы получил от одного из предпринимателей Михаила Лихолетова взятку в виде автомобиля 9 октября 2018 года - это обозначено как начало совершения преступления. При этом, отметил Егоров, также в материалах сказано, что всего с 6 сентября 2019 года по 30 июля 2020-го тогда ещё депутат якобы получил взяток на общую сумму в 16,9 млн рублей.

⁃ Таким образом обвинительное заключение содержит неустранимые противоречия в определении даты и периода совершения преступления, - заявил адвокат.

Судья ходатайство отклонила. Она отметила, что все противоречия оценит за закрытыми дверями.

Сам Коваль просил сделать вторым защитником его супругу.

Прокурор выступил против, отметив отсутствие юридического образования у супруги экс-депутата. Также Коваль ходатайствовал о предоставлении ему копий протоколов последних заседаний и введения двухнедельного перерыва перед его последним словом. Судья сообщила, что все протоколы всех заседаний ему предоставляет после окончания рассмотрения дела, а следующее заседание назначила на 28 июля - почти через полторы недели.

Напомним, Коваля задержали летом 2020 года. Его обвиняют в получении взяток от бизнесменов за помощь в получении госконтрактов у медицинских бюджетных организаций. По версии обвинения, Коваль якобы вносил депутатские поправки в бюджет для выделения дополнительных средств медучреждениям, на которые организации заключали контракты с определёнными компаниями.

София Саттарова