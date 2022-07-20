"Единая Россия" выставит Чечина на довыборы в Курортном районе

По итогам праймериз "Единой России" на дополнительные выборы в местный совет города Зеленогорск выдвинут главу местной администрации поселка Белоостров Дмитрия Чечина, сообщил в своем Telegram-канале депутат Заксобрания Петербурга Александр Ходосок 20 июля.

Глава МА — предполагаемый родственник бывшего руководителя Горизбиркома Натальи Чечиной, которая теперь руководит комитетом территориального развития.

Местную администрацию расположенного в Курортном районе Петербурга поселка единоросс возглавил в 2017 году. В 2019 году Наталья Чечина возглавила весь Курортный район.

Издание "Хроники" называло Дмитрия Чечина сыном Натальи Чечиной. Расследователи рассказывали, что ему якобы удалось дважды приватизировал жилье в Курортном районе: в 2005 и 2016 году. По закону такое право дается лишь единожды. Журналисты предполагают, что это стало возможным при содействии матери.

ЗАКС.Ру не удалось получить оперативный комментарий Чечина.

Напомним, дополнительные выборы пройдут в 17 муниципалитетах 11 сентября. Своих кандидатов уже представили в ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России – За правду" и "Коммунисты России". Также заявились более 70 самовыдвиженцев.

Фото: кадр программы телеканала "Залив ТВ"