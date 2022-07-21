Назальная вакцина от ковида поступит в Ленобласть

Назальная вакцина от коронавируса должна вскоре поступить в распоряжение медучреждений Ленобласти, сообщила 21 июля пресс-служба региональной администрации.

"В Ленобласти продолжается вакцинация, а в ближайшее время в медицинские организации поступит назальная вакцина Гам-Ковид-Вак", — гласит сообщение об этом.

Отмечается, что назальная вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся прививаемому через нос посредством специальной насадки-распылителя с интервалом в три недели.

О регистрации первой назальной вакцины от коронавируса Минздрав сообщил 1 апреля. Спустя полмесяца стало известно, что медики не могут приступить к ее использованию из-за нехватки насадок-распылителей.