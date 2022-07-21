Муниципальные довыборы пройдут без "Яблока"?

До окончания приема заявок от желающих поучаствовать в дополнительных муниципальных выборах в Петербурге осталось меньше трех суток. Практически все объединения, представленные в Заксобрании, уже сформировали свои списки и начали отправлять своих представителей в территориальные избиркомы с документами. Вероятней всего, довыборы пройдут без партии "Яблоко".

После известия о грядущих довыборах в "Яблоке" заявили, что обязательно примут участие в голосовании. Несмотря на поджимающие сроки, ни списков, ни данных на ГАС "Выборы" не появилось. Спустя две недели петербургские представители партии в разговоре с ЗАКС.Ру не смогли назвать примерную дату, когда "Яблоко" подготовит своих кандидатов. Согласование должно проходить через федеральное бюро партии. У петербургской ячейки проблемы продолжаются с 2020 года. Тогда действия руководящих органов были приостановлены для перерегистрации членов партии. Полномочия регионального отделения возложены на федеральное бюро.

Из-за такого распределения зон ответственности у кандидатов от партии во время прошлой кампании возникали сложности в избирательных комиссиях. Например, в ИКМО "Ланское" на выборах в 2021 году отказывались регистрировать активистов именно из-за "приостановленного" статуса регионального отделения (впрочем, это не единственные трудности кандидатов в этом муниципалитете).

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский на следующий день после назначения выборов сообщил ЗАКС.Ру, что партия сможет подготовить свой список претендентов в двухнедельный срок. Проблем с созывом конференции быть не должно - все могут собраться онлайн, рассказывал парламентарий. Сейчас ситуация выглядит иначе. "Яблочники" вынуждены ждать решения Москвы.

Председатель партии Николай Рыбаков не стал прямо отвечать на вопрос ЗАКС.Ру, будут ли они принимать участие в дополнительных выборах. По его словам, сейчас есть куда более важные проблемы, в частности конфликт на Украине.

Некоторые "яблочники" все же были намерены принять участие в выборах. В нескольких муниципалитетах уже нашли желающих, но внутри партии планы изменились. По словам председателя Юго-Западного отделения Елены Коршуновой, к выборам уже готовились потенциальные кандидаты в Ломоносове и Красносельском районе. Но куратор городского отделения Анатолий Голов сообщил ей, что "Яблоко" не будет принимать участие в выборах. Официально об этом еще не заявляли.

- Буквально на днях со мной связался Анатолий Голов - куратор питерского регионального отделения, назначенный федеральным бюро, и сообщил, что поскольку реготделение Санкт-Петербурга не успело провести учредительную конференцию (с ее помощью деятельность отделения возобновляется после процедуры перерегистрации), в выборах участвовать не будем. Ведь, согласно Уставу, именно отделение выдвигает партийных кандидатов на выборы, - рассказала Коршунова.

Тем не менее, некоторые сторонники партии пойдут на выборы под "нейтральным флагом" - в качестве самовыдвиженцев.

Константин Леньков