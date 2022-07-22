ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:56

На выборах в Москве зарегистрировались около 80 кандидатов-двойников

фото ЗакС политика На выборах в Москве зарегистрировались около 80 кандидатов-двойников

На муниципальные выборы в Москве зарегистрировали не менее 80 человек, чьи имена полностью или частично совпадают с другими кандидатами, обратили внимание "Ведомости".

КПРФ, как рассказал экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин, нашла как минимум 21 двойника — преимущественно это члены "Коммунистов России", основных конкурентов компартии.

В команде политика Романа Юнемана также нашли подозрительных однофамильцев: так, наравне с кандидатом Николаем Колосовым в одном округе будет избираться также некий Дмитрий Колосов, выяснила "Медиазона"*.

Мундеп из района Печатники Сергей Власов сообщил о двух своих однофамильцах. Сам он при этом в выборах участвовать не планирует.

В свою очередь депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов рассказал курьёзную историю о том, что различные политтехнологи, искавшие его однофамильцев в том числе за деньги, обратились с предложением к его сыновьям.

Напомним, похожая история произошла в прошлом году и в Петербурге. Во время избирательной кампании 2021 года соперниками петербургского "яблочника" Бориса Вишневского стали ещё два Бориса Вишневских — соответственно Геннадьевич и Иванович. Как писали СМИ, оба они сменили имена и фамилии прямо перед выборами, а до того именовались Алексеем Геннадьевичем Шмелевым и Виктором Ивановичем Быковым. В итоге петербургский депутат смог пройти в новый состав Заксобрания, но не в Государственную думу.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама