На выборах в Москве зарегистрировались около 80 кандидатов-двойников

На муниципальные выборы в Москве зарегистрировали не менее 80 человек, чьи имена полностью или частично совпадают с другими кандидатами, обратили внимание "Ведомости".

КПРФ, как рассказал экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин, нашла как минимум 21 двойника — преимущественно это члены "Коммунистов России", основных конкурентов компартии.

В команде политика Романа Юнемана также нашли подозрительных однофамильцев: так, наравне с кандидатом Николаем Колосовым в одном округе будет избираться также некий Дмитрий Колосов, выяснила "Медиазона"*.

Мундеп из района Печатники Сергей Власов сообщил о двух своих однофамильцах. Сам он при этом в выборах участвовать не планирует.

В свою очередь депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов рассказал курьёзную историю о том, что различные политтехнологи, искавшие его однофамильцев в том числе за деньги, обратились с предложением к его сыновьям.

Напомним, похожая история произошла в прошлом году и в Петербурге. Во время избирательной кампании 2021 года соперниками петербургского "яблочника" Бориса Вишневского стали ещё два Бориса Вишневских — соответственно Геннадьевич и Иванович. Как писали СМИ, оба они сменили имена и фамилии прямо перед выборами, а до того именовались Алексеем Геннадьевичем Шмелевым и Виктором Ивановичем Быковым. В итоге петербургский депутат смог пройти в новый состав Заксобрания, но не в Государственную думу.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента