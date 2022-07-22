В Петербурге зарегистрировали первых кандидатов на муниципальные довыборы

На ГАС "Выборы" 22 июля появились отметки о регистрации кандидатов на дополнительных муниципальных выборах. Это претенденты в муниципальные советы МО "№7" и №15.

В МО №7 регистрацию прошли справедливоросс Светлана Бочарова и двое кандидатов от КПРФ: Роман Гуркин и Никита Маклаков.

Также отметка "зарегистрирован" появилась напротив имен шести самовыдвиженцев-бюджетников из МО "№15". Среди них сотрудники детских садов и поликлиник. О том, кто идет на выборы в Выборгском районе — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Напомним, выборы в 17 муниципалитетов пройдут в Петербурге 11 сентября. Всего планируется избрать 38 мундепов. На сегодняшний день документы подали более 90 самовыдвиженцев и 123 представителя партий.

Константин Леньков