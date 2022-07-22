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Выборы 2021

Муниципал 17:30

В Петербурге зарегистрировали первых кандидатов на муниципальные довыборы

фото ЗакС политика В Петербурге зарегистрировали первых кандидатов на муниципальные довыборы

На ГАС "Выборы" 22 июля появились отметки о регистрации кандидатов на дополнительных муниципальных выборах. Это претенденты в муниципальные советы МО "№7" и №15. 

В МО №7 регистрацию прошли справедливоросс Светлана Бочарова и двое кандидатов от КПРФ: Роман Гуркин и Никита Маклаков. 

Также отметка "зарегистрирован" появилась напротив имен шести самовыдвиженцев-бюджетников из МО "№15". Среди них сотрудники детских садов и поликлиник. О том, кто идет на выборы в Выборгском районе — читайте в материале ЗАКС.Ру

Напомним, выборы в 17 муниципалитетов пройдут в Петербурге 11 сентября. Всего планируется избрать 38 мундепов. На сегодняшний день документы подали более 90 самовыдвиженцев и 123 представителя партий.  

Константин Леньков


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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МО №7

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