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Муниципал 22 июля, 20:29

У самовыдвиженки в МО "Невский округ" украли телефон во время сбора подписей

фото ЗакС политика У самовыдвиженки в МО "Невский округ" украли телефон во время сбора подписей

В Петербурге неизвестный украл телефону у кандидатки в муниципальный совет МО "Невский округ" Алисы Парсюк. Девушка в это время собирала подписи за свое выдвижение. Самовыдвиженка написала об этом в своем Telegram-канале.

По словам Парсюк, инцидент произошел в районе станции метро "Проспект Большевиков", где она находилась со своей сборщицей. К ней подошел мужчина и спросил, как добраться до нужного ему места. Девушка отметила, что злоумышленник назвал несуществующий адрес.

"Как мы потом поняли, вымышленный адрес был нужен, чтобы ввести нас в ступор. Пока я находилась в замешательстве — почувствовала легкое движение у своего кармана куртки, где находился телефон, а когда через минуту начала понимать, что произошло — мой карман оказался пуст", — написала Парсюк.

После того, как Парсюк обнаружила пропажу, она обратилась за помощью к правоохранительным органам. Самовыдвиженка добавила, что попытается сделать город безопаснее, если ей удастся победить на дополнительных выборах.

Напомним, Единый день голосования пройдет в Петербурге 11 сентября. Планируется избрать 38 депутатов в 17 муниципалитетах. В МО "Невский округ", где выдвинулась Парсюк, свободно два мандата. Кроме нее, в округе выдвинулись еще 19 человек, среди которых член движения "Общество.Будущее" Вадим Егоров.

Константин Леньков/ Фото: Telegram-канал "Алиса | Мундеп 2022"


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