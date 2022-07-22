Депутат Госдумы обратился к Памфиловой с просьбой разобраться с "двойниками" кандидатов

Депутат Денис Парфенов (КПРФ) направил запрос председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с просьбой разобраться в ситуации с заявлением на выборы "двойников" кандидатов от его партии, сообщил парламентарий 22 июля в своем Telegram-канале.

"Направил депутатский запрос председателю ЦИК Элле Памфиловой по вопиющей ситуации с массовым использованием против кандидатов от КПРФ т. н. "спойлеров", кандидатов-однофамильцев, выставленных с целью запутать избирателей и увести голоса у коммунистов", — написал Парфенов.

По словам депутата, известия о новых регистрациях спойлеров в районах Москвы, где ведут свою агитацию кандидаты от КПРФ, поступают "каждый день". "В некоторых районах выставляют по 2 однофамильца на одного представителя КПРФ", — делится коммунист.

Ранее стало известно о регистрации на выборы в Москве по меньшей мере 80 кандидатов, заподозренных в спойлерстве.