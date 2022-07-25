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"Нельзя давать вирусу ни единого шанса": Беглов зовет петербуржцев на ревакцинацию

фото ЗакС политика "Нельзя давать вирусу ни единого шанса": Беглов зовет петербуржцев на ревакцинацию

Губернатор Александр Беглов в еженедельном радиообращении по понедельникам обратился к теме коронавируса, заболеваемость которым в последние недели вновь переживает подъем. Глава города считает важным заблаговременно подготовиться к осеннему сезону, традиционно богатому на респираторные заболевания. По словам Беглова, все желающие в состоянии успеть ревакцинироваться: в поликлиниках продолжают работу прививочные пункты, а в них имеются разные вакцины.

"В мире уже выросло количество заболевших. Люди возвращаются из отпуска, из других стран, и привозят не только загар, но и ковид", - произнес он на аудиозаписи, выложенной на сайте Смольного.

Губернатор уверен, что "нельзя давать вирусу ни единого шанса". Пока же ситуация с коронавирусом в городе, по его оценке, "контролируемая".

Отметим, что 25 июля главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов посоветовал россиянам для ревакцинации использовать компонент вакцины, отличный от полученного в предыдущий раз.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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