"Нельзя давать вирусу ни единого шанса": Беглов зовет петербуржцев на ревакцинацию

Губернатор Александр Беглов в еженедельном радиообращении по понедельникам обратился к теме коронавируса, заболеваемость которым в последние недели вновь переживает подъем. Глава города считает важным заблаговременно подготовиться к осеннему сезону, традиционно богатому на респираторные заболевания. По словам Беглова, все желающие в состоянии успеть ревакцинироваться: в поликлиниках продолжают работу прививочные пункты, а в них имеются разные вакцины.

"В мире уже выросло количество заболевших. Люди возвращаются из отпуска, из других стран, и привозят не только загар, но и ковид", - произнес он на аудиозаписи, выложенной на сайте Смольного.

Губернатор уверен, что "нельзя давать вирусу ни единого шанса". Пока же ситуация с коронавирусом в городе, по его оценке, "контролируемая".

Отметим, что 25 июля главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов посоветовал россиянам для ревакцинации использовать компонент вакцины, отличный от полученного в предыдущий раз.