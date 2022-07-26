В Москве оштрафовали очередного депутата из-за "экстремистской" символики "Умного голосования"

Суд в Москве оштрафовал на 1,5 тысячи рублей депутата московского района Лефортово Александру Андрееву из-за наличия у неё на странице "ВКонтакте" "экстремистской" символики проекта "Умное голосование", делится "ОВД-Инфо"*.

Также Андрееву "уличили" в причастности к команде Алексея Навального из-за совместной фотографии с ним, а также поста в его поддержку.

Как только решение Лефортовского суда подтвердит Мосгорсуд, Андреева, как и многие другие кандидаты, будет на год лишена права избираться.

Муниципальные выборы в столице пройдут в сентябре.

Последний раз из-за символики "Умного голосования" задерживали кандидата в мундепы московского района Выхино-Жулебино Александра Трофимова.

Отметим, что Андреева придерживается радикально консервативных позиций: не признает Украину как государство, нетерпимо относится к феминизму, выступает за запрет абортов.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов