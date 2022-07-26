На довыборах в МО "Прометей" у ЛДПР остался только один кандидат

Территориальная избирательная комиссия № 11 решила лишить статуса кандидата в депутаты МО "Прометей" представителя ЛДПР Дмитрия Власенко. Это следует из проекта повестки заседания от 25 июля, опубликованного на сайте ТИК.

Власенко не предоставил пакет документов, необходимых для регистрации, сообщил ЗАКС.Ру председатель комиссии Константин Степанов.

- Он не открыл избирательный счет, что должен был сделать, и не представил финансовый отчет. Поэтому и утратил этот статус, - рассказал Степанов.

На дополнительных выборах в МО "Прометей" будет "разыграно" два мандата местных депутатов по округу № 67. У ЛДПР остался еще один кандидат.

Напомним, довыборы пройдут в 17 муниципалитетах Петербурга. Их проведут одним днем, 11 сентября.